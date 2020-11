Covid Calabria, 245 positivi su 2.861 persone testate: 1 ogni 11,6

CATANZARO – Tornano a salire i casi giornalieri di coronavirus in Calabria. Il bollettino regionale del dipartimento Tutela della salute ne segnala, nel giorno dedicato ai Santi, 245 (ieri erano 202), di cui 79 a Cosenza, 27 a Catanzaro, 9 a Crotone, 12 a Vibo Valentia e 118 a Reggio Calabria. Le persone testate sono 2.861, con un’incidenza positiva nelle ultime 24ore dell’8,5%: praticamente una ogni 11,6. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva (+3) e quelli ordinari (+10), mentre si registra un nuovo decesso che porta a 117 il totale dei soggetti che non ce l’hanno fatta. I nuovi isolati a domicilio sono 228.

Ad oggi sono stati sottoposti a test 274.781 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 277.844. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 5.310, quelle negative 269.471. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza, casi attivi 1.027 (56 in reparto, 7 in terapia intensiva, 964 in isolamento domiciliare), casi chiusi 644 (600 guariti, 44 deceduti). Catanzaro, casi attivi 491 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 452 in isolamento domiciliare), casi chiusi 341 (305 guariti, 36 deceduti). Crotone, casi attivi 87 (in isolamento domiciliare), casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia, casi attivi 65 (5 ricoverati, 60 in isolamento domiciliare), casi chiusi 124 (118 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria, casi attivi 1.425 (62 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.358 in isolamento domiciliare), casi chiusi 550 (526 guariti, 24 deceduti). Altra Regione o Stato estero, casi attivi 268 (268 in isolamento domiciliare), casi chiusi 127 (126 guariti, 1 deceduto).

Bollettino Regione Calabria di domenica 1 novembre 2020