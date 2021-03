Covid, Calabria: aumentano i casi ogni centomila abitanti, domani arriva il commissario Figliuolo

CATANZARO – Ancora in peggioramento, in Calabria, l’indicatore relativo ai ‘casi attualmente positivi per 100.000 abitanti’. Nella settimana dal 17 al 23 marzo sono stati 471 a fronte dei 408 della settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe che segnala una variazione percentuale dei casi pari all’8,3%. I posti letto occupati in area medica da pazienti Covid19 sono pari al 35% mentre quelli in terapia intensiva al 22%, al di sotto della soglia di saturazione. Il ciclo vaccinale è stato completato dal 3,4% della popolazione (a pari merito con la Sardegna ultima); gli over 80 che hanno completato il ciclo sono 12,3% mentre quelli con solo la prima dose 31,6%. Ieri sera il presidente della Regione ha dichiarato zona rossa il comune di Acri, in provincia di Cosenza, fino a tutto il prossimo 7 aprile. La misura, stante il numero dei casi in crescita oltre i valori individuati dal dpcm del 2 marzo, potrebbe essere estesa ad altri comuni. Intanto domani arriva il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo per una visita ai punti vaccinali e una serie di incontri con le autorità locali. Figliuolo sarà in mattinata a Cosenza e nel pomeriggio a Catanzaro e Taurianova, prima di partire alla volta della Sicilia.