Covid Calabria, impennata di casi (+680) nelle ultime 24ore, 7 decessi

CATANZARO – In pratica un caso positivo ogni tre tamponi. E’ quanto si evince dal consueto bollettino giornaliero della Regione sull’andamento del Covid-19 in Calabria. I nuovi casi registrati nelle ultime 24ore sono 680 (ieri erano 297), a fronte di 1.884 soggetti testati, con una percentuale d’incidenza del 36%: il doppio rispetto a lunedì. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+8), diminuiscono quelli nei reparti ordinari (-5). I nuovi soggetti posti in isolamento domiciliare sono 467; i nuovi guariti 203, mentre si registrano 7 nuovi decessi che portano a 187 il totale complessivo dall’inizio della pandemia.