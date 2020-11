Covid Calabria, parziale ripiego dei contagi (+506) e 5 vittime

CATANZARO – Contagi in parziale ripiego in Calabria dopo due giorni da record in parte dovuti anche agli esiti dei test inviati in Puglia. Sono 506 in più rispetto ai quasi mille di ieri, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore per un totale di 12.512. Con le cinque nuove vittime di oggi si arriva a 202 persone che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva si conta un solo ingresso in più (47) e sono sette i nuovi ricoverati nei reparti (395). I tamponi eseguiti sono 2.741 con 2.611 nuovi soggetti testati. Aumentano di 54 i guariti che adesso sono 3.332.