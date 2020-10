Covid, in Calabria 159 nuovi contagi. I casi attivi sono 1.695

Sono 159 i nuovi casi di contagi da covid 19 registrati in Calabria nella giornata del 23 ottobre. Un numero il leggera diminuzione rispetto al giorno precedente quando si è toccato il massimo da inizio pandemia di +187 casi. Complessivamente 249.135 soggetti sottoposti a test per un totale di tamponi eseguiti 251.288 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test) le persone finora risultate positive al Coronavirus sono 3.445. I casi attivi in Calabria sono 1.695 con 100 ricoveri in ospedale (+14) e 9 in terapia intensiva (+1). Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. A Crotone si registrano, secondo il bollettino della Regione Calabria, tre nuovi casi. Non ci sono ricoveri in ospedale né in terapia intensiva.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 425 (30 in reparto; 3 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 614 (577 guariti, 37 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 193 (26 in reparto; 4 in terapia intensiva; 163 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 314 (280 guariti, 34 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 28 (28 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 149 (143 guariti, 6 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 29 (3 ricoverati 26 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 119 (113 guariti, 6 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 791 (41 in reparto; 2 in terapia intensiva; 748 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 437 (416 guariti, 21 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 229 (229 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 117 (116 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza: 38; Catanzaro: 14; Crotone 3; Vibo Valentia 0; Reggio Calabria 104; Altra Regione o stato Estero 0.