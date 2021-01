Covid, in Calabria al Primo gennaio vaccinate 279 persone

Sono 279 le persone vaccinate in Calabria dal 31 dicembre 2020 al giorni 1 gennaio 2021.Un numero che rappresenta il 2,2% rispetto alle 12.955 dosi consegnate in questi due giorni. Una percentuale leggermente più bassa della Lombardia dove sono state consegnate 80.595 dosi e vaccinate 2.171 persone ovvero il 2,7%. I dati sono forniti dalla pagina web Report Vaccini anti Covid 19 gestita da Agenzia italiana del farmaco e dal Ministero della Salute che viene aggiornato quotidianamente.

Come previsto dalle procedure, anche in Calabria i vaccinati sono quasi esclusivamente personale sanitario (277), mentre solo due dosi sono state somministrate a personale non sanitario. Anche nel resto del Paese su 35.850 vaccinati la gran parte sono operatori sanitari: 31.716. Come riporta il piano strategico del governo per la campagna vaccinale, solo dopo aver vaccinato il personale sanitario, gli ospiti ed il personale della Rsa e le categorie fragili si procederà a somministrare il vaccino al resto della popolazione ad iniziare da coloro appartenenti ai servizi essenziali come le forze dell’ordine, gli insegnanti.

In Calabria al momento nessuna vaccinazione è stata somministrata nelle Rsa. Le donne vaccinate nella nostra regione sono 130, gli uomini 149. Il maggiori numero di vaccinati, 73, è nella fascia di età 50-59 anni, a seguire i 62 vaccinati di età compresa tra 60 e 69 anni. Dato in linea con quello nazionale.

In Italia sono state vaccinate 35.850 persone su 469.950 dosi consegnate: il 7,6%. Le donne sono 20.458, gli uomini 15.392. La regione con il maggio numero di vaccinati è il Lazio (7.179 su 45.805 dosi consegnate, 15,7%). Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano sono quelle con la percentuale più alta di vaccinati rispetto alle dosi consegnate: 16,6% e 16,2%.