Covid, per l’Asp di Crotone ci sono otto nuovi contagi. A Strongoli i casi salgono a 9

CROTONE – Sono discordanti i dati sulla diffusione del contagio da coronavirus tra il bollettino della Regione Calabria e quello dell’Asp di Crotone. Per la Regione nella giornata del 4 settembre si sono registrati ben dieci nuovi casi di contagio a Crotone di cui sei tra i migranti in isolamento al centro di accoglienza e quattro autoctoni.

Il bollettino dell’Asp invece confermando i sei nuovi casi positivi tra i migranti, riferisce solo di due nuovi contagi tra i cittadini crotonesi. A preoccupare è ancora Strongoli dove si registrano proprio i due nuovi casi di pazienti covid che portano complessivamente a 9 le persone positive al virus: si tratta di 5 persone di Strongoli e di quattro non residenti che fanno parte del cosiddetto ‘focolaio sardo’ scoppiato nella cittadina crotonese dopo l’arrivo di alcuni turisti che erano stati precedentemente in Sardegna. Strongoli da inizio pandemia ha avuto undici casi di contagio (tra questi uno è deceduto) più i quattro non residenti.

Gli altri casi attivi nel territorio provinciale sono a Crotone (4), San Mauro Marchesato (2), Rocca di Neto (1), Pallagorio (1). I non residenti – che sono sottoposti a sorveglianza attiva dall’Asp di Crotone perché risultati positivi al tampone – sono 5, mentre i migranti contagiati sono 15. Non ci sono persone ricoverata, mentre in isolamento domiciliare ci sono 39 persone. Da inizio pandemia nel crotonese i casi di contagi sono stati 183 di cui 46 migranti e 7 non residenti.

In Calabria, secondo il bollettino della Regione, le persone risultate positive al Coronavirus da inizio pandemia sono 1.577 (+19 rispetto a ieri). I casi attivi al 4 settembre sono 313.