Covid, sale l’incidenza in diverse province, compresa quella di Crotone

La curva dell’epidemia continua a salire in tutta Italia. L’incidenza cresce ed è superiore a 10 casi per 100.000 abitanti in 33 province, compresa quella di Crotone; 11 hanno un’incidenza superiore a 20. E’ quanto emerge dall’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iac). Prosegue intanto “l’aumento della curva stimata della percentuale di positivi ai test molecolari con valore attuale pari a circa 1.3%, mentre il minimo di 12 giorni fa era pari a 0.85%”, osserva l’esperto, mentre “la curva degli ingressi in terapia intensiva – aggiunge – è in stasi con valore medio negli ultimi sette giorni pari a circa 6.5 ingressi al giorno, valore identico dal punto di vista statistico a quello dei sette giorni precedenti”.

Sono 33 le province che “negli ultimi 14 giorni mostrano un trend di aumento dell’incidenza di positivi e che hanno al tempo stesso un valore dell’incidenza negli ultime sette giorni maggiore di 10 casi per 100.000 abitanti”. Tra queste, undici hanno un’incidenza superiore a 20 e cinque sono osservate speciali: Caltanissetta, Ascoli Piceno, Lodi, Verona e Napoli. Ecco le 33 province con i relativi valori: Caltanissetta (99), Ascoli Piceno (60), Lodi (41), Verona (33), Ragusa (32), Teramo (28), Grosseto, L’Aquila e Trapani (23), Napoli (22), Caserta (21), Cosenza (19), Piacenza (18), Matera e Trieste (17), Prato e Cagliari (16), Firenze (15), Rimini, Crotone, Isernia, Taranto e Roma (14), Belluno, Sassari, Milano e Lucca (13), Mantova (12), Reggio Calabria, Palermo e Varese (11), Lecce e Cremona (10).