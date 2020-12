Covid, zona rossa a Cotronei, Isola Capo Rizzuto e Pallagorio

Stretta delle misure anti Covid in tre comuni del Crotonese: il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha appena emesso l’ordinanza n.92 con cui ha istituito, sulla base dei dati epidemiologici in suo possesso 8 “zone rosse” e “zone arancioni”. Tra le “zone rosse”, quei comuni cioè in cui “si registra un’incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità, per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente a specifiche limitazioni supplementari, rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale”, compaiono anche Isola Capo Rizzuto, Pallagorio e Cotronei.

A Cotronei la decisione di Spirlì era attesa perché sollecitata dal sindaco Nicola Belcastro, preoccupato per il focolaio scoppiato in una delle rsa del territorio e per l’inevitabile circolazione del virus anche al di fuori della struttura, per via della positività di operatori e personale: secondo il bollettino appena diramato dall’Asp sono 57 i casi accertati. Anche ad Isola la situazione era fortemente critica, con 164 casi attivi: la dichiarazione di “zona rossa” era nell’aria all’inizio di novembre ed era stata superata dalla decisione del Governo di colorare di questo colore l’intera Calabria. Il sindaco Maria Grazia Vittimberga aveva, tuttavia, adottato misure ancora più restrittive di quelle previste dal Dpcm, che aveva solo parzialmente allentato lo scorso fine settimana, in relazione ai ‘Gratta e vinci’ ed alle lotterie ed all’orario di apertura dei negozi. Anche il dato di Pallagorio è particolarmente preoccupante, sebbene in termini assoluti i numeri non spaventino particolarmente: l’Asp comunica, infatti, “appena” 26 casi attivi che tuttavia sono tanti rispetto alla popolazione del piccolo paese arberesche.

L’istituzione della zona rossa nei tre comuni del Crotonese prevede una serie di restrizioni a partire da domani, 2 dicembre e fino al 12 dicembre: innanzitutto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati. Allo stesso modo è vietato accedere e sostare nei comuni “rossi”. Sono consentiti all’interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e di quelli ritenuti essenziali.

Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, così come le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

La dichiarazione di zona rossa prevede che restino sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione per i nidi e la scuola dell’infanzia (servizi educativi 0-6 anni), con ricorso alla didattica a distanza, consentendo, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con bisogni educativi speciali, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno.