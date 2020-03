Crisi Abramo CC, l’azienda non può pagare gli stipendi. I sindacati annunciano lo sciopero

CROTONE – Sono pronti allo sciopero i dipendenti dell’Abramo Customer Care. Ai problemi legati alla sicurezza sul posto di lavoro per l’emergenza coronavirus, si somma la notizia diffusa nella tarda serata del 23 marzo che l’azienda ha comunicato ai sindacati di non essere in grado di rispettare la data di pagamento degli stipendi del 25 marzo come da precedenti impegni. Ancora più grave, secondo quanto di legge in una nota delle segreterie regionali e le rsu di Slc Cgile, Fistel Cisl e Uil Com Uil – che l’azienda ha dichiarato “di non essere nelle condizioni di fornire una data per il pagamento delle spettanze di Febbraio”.

“Questa comunicazione, di per se gravissima, – scrivono i sindacati – in quanto fatta con un preavviso così breve per i lavoratori impattati, lo è ancor di più alla luce delle difficoltà e delle incertezze che in questo momento stanno affrontando tutti i lavoratori nonché tutto il paese”.

I sindacati accusano: “La Abramo Cc, già in ritardo sulla attuazione dei protocolli di sicurezza e sul percorso di remotizzazione, con questa ulteriore unilaterale decisione, conferma una mancanza di senso di responsabilità verso i propri dipendenti e verso tutto il sistema paese già martoriato dalla crisi economica e sanitaria in atto”.

Da qui la decisione delle segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil che, insieme alle RSU dei vari siti produttivi della Calabria, ribadendo lo stato di agitazione proclamato dalle Segreterie Nazionali, “sono pronte allo sciopero sui siti calabresi, nel caso in cui, nella call conference programmata per oggi pomeriggio, non dovesse esserci la certezza dei pagamenti di tutte le spettanze dovute”.