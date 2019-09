Crotone, ampliamento discarica: il Consiglio istituisce commissione per vigilare

CROTONE – Il Consiglio comunale non trova l’unanimità contro l’ordinanza della Regione che dispone l’ampliamento della discarica di Columbra per far fronte all’emergenza rifiuti in Calabria. Il documento approvato nella serata di lunedì 16 settembre è stato, infatti votato a maggioranza.

Nel testo del documento approvato si annuncia “di istituire una commissione speciale dei Consiglieri Comunali, rappresentativa di tutti i gruppi consiliari, affinché vigili sugli adempimenti, tempi, modi e volumi massimi della predetta ordinanza oltre che su tutto quanto verrà messo in atto dalla Regione per la soluzione definitiva del problema. Per le eventuali inadempienze la Commissione metterà in atto tutte le misure utili a contrastarle”.

Maggiori informazioni sull’edizione de il Crotonese in edicola da martedì 17 settembre.