Crotone, bomba carta fatta esplodere nel centro cittadino

CROTONE – Una forte esplosione è avvenuta nella tarda serata del 18 aprile. Una bomba carta è stata fatta esplodere all’inizio di Via Firenze all’incrocio con via Veneto. L’ordigno è stato fatto esplodere in mezzo alla strada e per questo non ha causato danni alle vicine attività commerciali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Crotone per i rilievi. Presente anche una pattuglia dei agenti di polizia privata della Pol service richiamata dagli allarmi che si sono attivati in seguito all’esplosione.