Crotone, commissariato il circolo del Pd. Graziano lo affida a Iacucci

CROTONE – Il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, ha disposto il commissariamento del circolo cittadino di Crotone scegliendo come commissario Franco Iacucci, presidente della Provincia di Cosenza, sindaco di Aiello Calabro (Cs) e fedelissimo di Oliverio.

La decisione di commissariare il circolo del Pd di Crotone nasce dalle recenti vicende dell’Amministrazione comunale che ha chiesto l’appoggio esterno del Pd. Il circolo si era reso disponibile con l’intento probabilmente du avere anche qualche assessore, ma la federazione e il commissario regionale non erano sulla stessa linea.