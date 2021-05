Crotone, il sindaco Voce ringrazia il colonnello Tinelli per il lavoro svolto nell’Esercito

CROTONE – Il sindaco Vincenzo Voce ha incontrato, questa mattina, nella Casa Comunale, il colonnello Gianvito Tinelli, che lascia il comando del Raggruppamento “Calabria” dell’Esercito Italiano, che comprende anche la provincia di Crotone, assunto nel dicembre 2020 nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, per ritornare al comando del 5° Reggimento Fanteria “Aosta” di Messina. Il sindaco Voce ha ringraziato il colonnello Tinelli per il lavoro svolto. “In questi mesi ho avuto modo di apprezzare il ruolo importante che svolge l’Esercito Italiano sul territorio, in termini di sicurezza, di assistenza, di vicinanza alla popolazione. Anche nel delicato frangente dell’emergenza epidemiologica gli uomini dell’Esercito hanno svolto un ruolo importante con professionalità e profonda sensibilità. La ringrazio per il suo lavoro svolto sul territorio ed, attraverso lei, rinnovo il ringraziamento a tutti gli uomini dell’Esercito Italiano di stanza nel nostro territorio” ha detto il sindaco Voce