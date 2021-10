Crotone, incendiato negozio generi alimentari a Fondo Gesù

CROTONE – Nottata difficile nella città dove sembra esserci un rigurgito di criminalità. Oltre al furto in un negozio ubicati nell’isola pedonale di via Veneto, nella notte tra il 15 ed il 16 ottobre c’è stato anche un incendio di un negozio di generi alimentari a Fondo Gesù. E’ accaduto verso le 23.30 in via Achille Grandi. Le fiamme che sono state domate tempestivamente dai Vigili del Fuoco hanno distrutto la porta d’ingresso posta sul retro dell’esercizio commerciale. sul posto sono giunti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri del Capoluogo. Sono in corso accertamenti da parte della Compagnia Carabinieri sulla natura dell’evento, che non si esclude possa essere dolosa.