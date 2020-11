CROTONE – “Per noi non c’erano le condizioni per giocare, non tanto per il campo ma soprattutto per il vento e per la pioggia. Questo però non sarà per noi un alibi”. Lo ha dichiarato, ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. La partita è in corso sotto una pioggia battente e vento forte.