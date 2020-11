Crotone-Lazio, convocati Benali e Riviere. Da valutare le condizioni di Reca

Benali e Riviere convocati, Reca pure. Ma tutti e tre saranno valutati nell’ultima seduta di sabato mattina. Giovanni Stroppa ha deciso di portarli in ritiro, aumentando la pattuglia dei disponibili anche se soprattutto i primi due sono maggiormente in dubbio essendo reduci da infortuni. Entrambi hanno lavorato a parte e soltanto nella rifinitura di oggi si sono aggregati al gruppo. Da valutare anche Reca, reduce dalla fatiche con la Polonia, e uscito malconcio dalla sfida giocata contro l’Italia. E’ arrivato a Crotone soltanto giovedì sera e anche per lui sarà decisivo il provino di sabato mattina. In caso di forfait sarà Rispoli ad impossessarsi della fascia, con Pereira sul lato opposto. In mezzo al campo Cigarini, con Vulic e uno tra Petriccione e Zanellato a contendersi la maglia nel caso Benali dovesse partire dalla panchina. In attacco scontata la presenza del tandem Simy e Messias, mentre in difesa sarà Golemic a sostituire lo squalificato Luperto. Unico assente oltre a Molina, ancora positivo al Covid e in isolamento.