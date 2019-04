Pasqua al circo con gli spettacoli e la solidarietà degli artisti del Nelly Orfei

CROTONE – Quando arriva un circo in città deve fare i ‘conti’ con Gianluca Marino e Sabrina Gentile. I due, rispettivamente presidente dell’associazione Amici del circo ed assessore comunale, puntualmente chiedono ad ogni famiglia circense di dedicare un momento di solidarietà alla città. E puntualmente, come è nella tradizione solidale dei circensi, questo avviene. Lo farà anche il circo ‘Nelly Orfei’ che sarà a Crotone dal 18 al 28 aprile prossimi. Durante queste giornate i circensi del ‘Nelly Orfei’ parteciperanno ad una serie di iniziative – ‘Pasqua al circo’ – promosse dall’associazione Amici del circo: il 17 aprile ci sarà la parate circense su via Veneto alle ore 18.30; il 18 aprile un gruppo di artisti del circo sarà in pediatria per portare un po’ di sorrisi ai piccoli pazienti; il 19 aprile, invece, il circo – che ha installato il suo tendone in località Passovecchio – offrirà lo spettacolo delle 17 alle famiglie bisognose di Crotone in collaborazione con le parrocchie. Infine, il 27 aprile ci sarà la partita di calcio tra Avvocati Crotone e Circo Nelly Orfei.

“Tutte queste manifestazioni .- ha spiegato Gianluca Marino – serviranno a regalare momenti gioia per i bambini e le persone meno fortunate, ma anche per aiutare il reparto di terapia intensiva neonatale, fiore all’occhiello dell’ospedale di Crotone – attraverso una raccolta fondi per acquistare strumenti che in questo momento il reparto non ha”.

Tyler Martini, responsabile del circo ‘Nelly Orfei’ si è detto felice della proposta giunta da Marino: “Abbiamo assecondato subito il progetto. Il nostro mestiere è portare gioia anche quando si soffre. Noi proponiamo uno spettacolo innovativo tra cui il transformer, un robot di sei metri che crea spettacolari effetti, la donna Laser ed abbiamo artisti internazionali”.

Massimo Bisceglia, primario della Tin dell’ospedale ha “ringraziato il circo per la disponibilità data a far crescere il reparto: è un aiuto eccezionale per i bimbi che hanno bisogno di attrezzature che l’Asp a volte non può garantire”. Infine, l’assessore Sabrina Gentile ha sottolineato: “Gli artisti circo oltre al grande talento hanno un cuore enorme dimostrato dalla disponibilità alla solidarietà”.