Crotone, vandali danneggiano due attività commerciali in via Veneto

CROTONE – Una brutta sorpresa domenica 9 febbraio per i proprietari della gioielleria Silipo e per il titolare di G&G collection, Pino Esposito. Vasi divelti e le piante poste all’ingresso dei due negozi sono state danneggiate da ignoti durante la notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio.

Un atto vandalico che lascia pensare, soprattutto perchè entrambi i locali si trovano in pieno centro, sul corso Vittorio Emanuele. Un gesto che lascia increduli i non solo i soggetti inseressati ma che dovrebbe far riflettere tutta la cittadina.

Sia Pino Esposito che la famiglia Silipo stanno visionando le telecamere poste all’ingresso dei negozi così da poter individuare il responsabile del vile gesto.

A sostenere gli operatori è anche intervenuta la Confcommercio sottilineando quanto il gesto sia mortificante nei confronti degli operatori in questione che lavorano onestamente.

‘La nostra associazione – scrive Confcommercio in un comunicato– rimane in attesa di essere convocata dal commissario prefettizio per illustrare le problematiche che affliggono una categoria che da troppo tempo, con il settore del pubblico impiego, tiene in piedi l’economia della città’.

Per i responsabili dell’atto vandalico perpetrato nei confronti dei due locali si attende di avere le immagini delle telecamere. Per il resto quanto accaduto stanotte rimane un atto riprovevole, segnale di quanto questa società stia vivendo un momento difficile.