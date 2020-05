Cuccioli buttati nella spazzatura, l’Enpa sollecita le istituzioni ad agire per prevenire il randagismo

CROTONE – Adottare i necessari e non più procrastinabili provvedimenti in materia di prevenzione del randagismo canino e felino. A chiederlo alle istituzioni competenti è Giuseppe Trocino, presidente della sezione Enpa di Crotone all’indomani dei ritrovamenti di animali abbandonati nei cassonetti della spazzatura.

Nell’ultima settimana, infatti, tra i numerosi sacchetti di immondizia abbandonati a ridosso dei cassonetti sono stati rinvenuti una busta contenente 5 gattini e un cartone con 7 cuccioli di cane appena nati.

“Questi sono solo gli ultimi due episodi in ordine di tempo verificatesi a Crotone – scrive Trocino – ma sicuramente ogni giorno, in Calabria, tantissimi animali muoiono per mano dell’uomo e solo perché non ci sono i dovuti controlli sulle nuove nascite né è stata mai avviata una seria ed efficace campagna di sterilizzazione di tutti i cani e i gatti vaganti sul territorio provinciale”.

II presidente di Enpa Crotone denuncia “una preoccupante disorganizzazione da parte dei Comuni e dell’Azienda Sanitaria Provinciale incapaci di intervenire per risolvere il problema lamentato dai cittadini e quando lo hanno fatto si sono limitati a telefonare alla società convenzionata per l’accalappiamento dei cani randagi. E’ facile comprendere come sette cuccioli neonati non avrebbero avuto alcuna speranza di sopravvivere senza una struttura attrezzata per fronteggiare simili emergenze. Né è pensabile che i volontari delle associazioni animaliste, o più semplicemente i liberi cittadini sensibili, suppliscano sistematicamente alle omissioni ovvero alla incapacità organizzativa delle istituzioni”.

Per questi motivi Trocino ha sollecitato le Istituzioni, “ad attivarsi ognuna per le proprie competenze, al fine di affrontare a livello provinciale la problematica e pianificare una corretta strategia finalizzata a garantire un servizio di prevenzione del randagismo efficiente ed efficace”.