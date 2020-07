Cutro, il prefetto Mannino nominato commissario straordinario del Comune

CUTRO – Sarà il prefetto in pensione Domenico Mannino a guidare il Comune di Cutro in qualità di commissario straordinario a seguito delle dimissioni diventata irrevocabili da parte del sindaco, Salvatore Di Vuono.

Il Prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, con provvedimento del 3 luglio 2020 ha, infatti, sospeso il Consiglio comunale di Cutro, fino all’emanazione del relativo decreto di scioglimento, nominando, per la provvisoria gestione, il Prefetto in quiescenza Domenico Mannino con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.

Mannino, 73 anni di Reggio Calabria, è una vecchia conoscenza del territorio avendo svolto il ruolo di presidente della commissione straordinaria che ha guidato il comune di Isola Capo Rizzuto dal novembre 2017 al fino al novembre 2019 in seguito allo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose. Ha prestato servizio presso le Prefetturedi Catanzaro, Reggio Calabria e Pisa. Ha ricoperto, inoltre, diversi incarichi tra i quali si ricordano quelli di componente della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Nola e le gestioni commissariali dei comuni di Ardore, Anoia Cesignana, Melito Porto Salvo, Benestare, Stignano, Locri, Villa San Giovanni, Taurianova e Ancona. Nominato Prefetto il 30 dicembre 2003, ha svolto le funzioni di Prefetto di Massa Carrara, di Rimini e di Livorno.