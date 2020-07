Demolizioni a Capo Colonna, il prefetto: un segnale forte dello Stato

CROTONE – Un segnale forte della presenza dello Stato. E’ quanto si legge in una nota della Prefettura in merito all’abbattimento delle costruzioni abusive di Capo Colonna. “La definizione delle linee operative per assicurare che l’intervento, di particolare valore simbolico, avvenisse senza turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica – prosegue – è stata affrontata, in più occasioni, in sede di Coordinamento delle Forze di Polizia presieduto dal prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi”.

La Prefettura ricorda che i lavori di demolizione delle ville abusive, realizzate su un’area di inedificabilità assoluta, di proprietà della famiglia dei Grande Aracri, hanno avuto inizio lunedì 20 luglio. La demolizione riguarda tre dei cinque fabbricati interessati dalle ordinanze di abbattimento emanate dal Comune, mentre per gli altri due si è in attesa di conoscere gli esiti dei giudizi pendenti davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria.

“Il Prefetto – aggiunge la nota – ha espresso soddisfazione per la collaborazione prestata da tutte le istituzioni coinvolte nelle operazioni di abbattimento delle strutture abusive, in modo particolare perché in un contesto territoriale qual è quello del crotonese, l’abbattimento di opere realizzate abusivamente costituisce un segnale forte della presenza dello Stato”.