Deposito costiero Gnl, Ionio Fuel ottiene il nullaosta per la sicurezza

CROTONE – Ionio Fuel ha ottenuto il nullaosta alla fattibilità del progetto di un deposito costiero di gas naturale liquefatto (Gnl) nell’area industriale di Crotone. Il via libera al rapporto preliminare di sicurezza è arrivato martedì scorso in sede di Comitato tecnico regionale da parte del dipartimento dei Vigili del fuoco della Calabria, chiamato a valutare la tenuta dell’impianto, così come prospettata dalla società napoletana, in caso di incidenti rilevanti. Un passaggio obbligatorio nell’iter per l’autorizzazione unica che si sposta ora al ministero dell’Ambiente per la valutazione d’impatto ambientale (Via).

“L’esito positivo conferma che l’impianto è stato progettato tenendo conto delle misure di sicurezza nel territorio circostante, come stabilito dalla legge di riferimento” commenta l’amministratore di Ionio Fuel, Luigi Vartuli. “Il nuovo capitolo amministrativo che va ad aprirsi con la Via servirà a verificare e certificare tutti i profili di rispetto ambientale del nostro progetto”.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto con una capacità di stoccaggio di 20mila metri cubi di Gnl nei pressi del bivio Passovecchio, sulle rive dell’omonimo torrente. Poggiato su un’area privata di circa sette ettari occupata principalmente dai diciotto serbatoi orizzontali del tipo Full Containment, il deposito è collegato con una piattaforma di scarico a 1,8 chilometri dalla costa, per l’attracco delle navi di trasporto del gas naturale liquido. Le tubazioni criogeniche per il collegamento correranno all’interno di un cunicolo a terra e marino.

“Al momento il sud Italia è sguarnito a livello di infrastrutture di rifornimento per questo tipo di tecnologia e gli operatori dello shipping devono rivolgersi verso i porti francesi e spagnoli” aggiunge Vartuli. “Il deposito di Crotone, al centro del Mediterraneo, e alle porte di accesso al mar Tirreno e l’Adriatico, riuscirebbe a colmare la lacuna, offrendo tutta una serie di vantaggi collaterali per il territorio”.