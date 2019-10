Discarica Columbra, ricorso al Tar contro la sopraelevazione voluta dalla Regione

CROTONE – Il “Comitato per i diritti del cittadino di Papanice” ha rotto gli indugi decidendo di ricorrere al Tar della Calabria contro l’ordinanza del presidente della Giunta regionale Mario Oliverio che autorizza la società Sovreco del gruppo Vrenna ad ampliare la coltivazione dell’attuale discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Columbra per ulteriori 120 mila tonnellate.

Oltre che dal comitato, il ricorso è stato sottoscritto dal Forum del Terzo settore e dalla neonata associazione “Crotone pulita”, dalla sede nazionale di “Italia nostra”, dal Wwf di Crotone, dal Pac (Protezione animali Calabria) e da un gruppo di privati cittadini di Cutro (il cui territorio comunale confina col perimetro della discarica).

L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa prevista per giovedì 3 ottobre alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Crotone. In quella sede l’avvocato Giuseppe Pitaro del Foro di Catanzaro illustrerà nel dettaglio il ricorso al Tar del quale è stato estensore. Interverranno inoltre un rappresentante del Comitato di Papanice, uno del Terzo settore e un cittadino di Cutro tra quelli che hanno sottoscritto il ricorso per spiegare le ragioni di questo atto di cittadinanza attiva. Gli interventi saranno moderati dal giornalista crotonese Gaetano Megna.