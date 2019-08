Domenica 4 agosto gli Hantura in concerto a San Mauro Marchesato

Domenica 4 agosto gli Hantura saranno in concerto a San Mauro Marchesato nell’ambito del loro tour 2019. L’appuntamento è in piazza del Popolo dalle ore 22. Gli Hantura sono un gruppo di musica etnica-popolare di Petilia Policastro, nella provincia di Crotone (Calabria). Utilizzano strumenti tradizionali calabresi: Chitarra battente, mandolino, lira, ciaramella, tammorra, organetto ed altri. Apprezzati in tutto il mondo, hanno suonato oltre che in Italia, in Germania, Svizzera ed è in preparazione una tournè in Canada. Hanno 4 CD all’attivo. Il gruppo si dedica con grande abnegazione alla rivalutazione dei canti tradizionali calabresi con particolare riguardo al nostro territorio di origine : Petilia Policastro. La musica che gli Hantura propongono traccia essenzialmente i tratti della cultura e della musica popolare calabrese, espressione dei sentimenti, dello sfogo, della ribellione, dell’onore dell’uomo del Sud che si articola nell’interpretazione di quei suoni che richiamano e spiegano le anime del Sud. Gli Hantura nascono nel 2001 e hanno al loro attivo numerosi concerti nelle varie piazze d’Italia e d’Europa, e tre lavori discografici, Hantura uscito nel 2004, Suddanima uscito nel 2007 e Taranterra uscito nell’estate del 2011 e Storie mai cuntate uscito nel Maggio 2015. Hanno al loro attivo anche un videoclip ” A Gorna” curato da Marco Caputo e Davide Imbrogno.