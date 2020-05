Domenica l’Arcivescovo in processione con il Quadricello della Madonna di Capocolonna

In occasione della chiusura del mese di maggio in Crotone Domenica 31 c.m. dalle ore 18.00 dalla Basilica Cattedrale partirà una processione, senza concorso di popolo, presieduta dall’Arcivescovo, con il Quadricello della Madonna di Capocolonna posto su un pick-up, che attraverserà le seguenti vie: Piazza Duomo, via Silvio Messinetti, piazza Pitagora, via Regina Margherita, via Cappuccini, via C. Crea, via Mario Nicoletta, via Giosuè Carducci, via Giorgio La Pira, via Giuseppe di Vittorio, piazza Antonio Caputi (Barca), via Giovanni Paolo II, rotonda chiesetta di S. Francesco, via Gaetano Salvemini, via Giovanni Paolo II, via Gioacchino da Fiore, via Nazioni Unite, chiesa Maria Madre della Chiesa, via Nazioni Unite, via Gioacchino da Fiore, via Saffo, via Peppino Impastato, via Antonio Scoppelliti, via IV Novembre, Ospedale Civile, via Bologna, via xxv Aprile, via Vittorio Veneto, via Roma, viale Gallucci, piazzale cimitero, viale Gallucci, corso Mazzini, via C. Crea, via Regina Margherita, via Alfonso Gualtieri, Corso Messina, via Poggioreale, piazza Pitagora, via Silvio Messinetti e Basilica Cattedrale.

I fedeli sono invitati a non assembrarsi ma di attendere, preferibilmente, dai balconi il passaggio del Quadricello, ornando gli stessi con luci e drappi e partecipando con il lancio di fiori e volantini.