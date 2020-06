Easy Jet quante gaffe sulla Calabria: prima terra di mafia e terremoti, poi luogo di paesaggi alpini

E’ stato eliminato dal sito della compagnia aerea Easy jet l’articolo con il quale si promuovevano i voli verso l’aeroporto di Lamezia sostenendo che la Calabria era fuori dai circuiti del turismo di massa a causa della mafia e dei terremoti. (nella foto le due versioni apparse sul sito ufficiale della compagnia britannica).

La frase incriminata apparsa sul sito ufficiale della compagnia recitava: “Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”. Nella pagina, si scrive anche che la Calabria soffre “la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram”. Per poi proseguire: “Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione”.

Le polemiche sorte subito dopo la pubblicazione dell’articolo hanno convinto la compagnia aerea a modificarne il contenuto e nel farlo i britannici di Easy Jet sono incorsi in un altro marchiano errore sostenendo che in Calabria ci sono “meravigliosi paesaggi montani ed alpini”. Senza contare che “le zone circostanti sono tutte da scoprire, dai templi greci, romani e normanni”. Le intenzioni di Easy Jet erano buone, ovvero quelle di indicare la Calabria come una meta da scoprire, un luogo dove fare vacanze tranquille. Probabilmente però chi ha scritto quell’articolo non ha saputo esprimerle per bene ed ha seguito facili pregiudizi. Ci piacerebbe capire poi quei paesaggi alpini… forse come Heidi anche loro vedevano “le caprette che fanno ciao”. Insomma per Easy Jet uno 0 in pagella sia per il marketing che per la geografia visto che la Calabria ha coste meravigliose e paesaggi silani (ps: per il writer di Easy Jet la Sila fa parte della catena appenninica italiana).

Tra le risposte social le migliori sono quelle delle pagine satiriche come “Lo Statale Jonico” che scrive: “Grazie agli amici di EasyJet per la splendida descrizione, ma ci teniamo a precisare – per amore di onestà – che abbiamo anche dei difetti”. Mentre la pagina facebook crotonese “Pipareddru’s Journal” ricorda: “Ma EasyJet lo sa che proprio coi terremoti attacchiamo la mafia? Tipo col terremoto Rinascita-Scott di Dicembre 2019″.