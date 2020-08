Elezioni, Antonio Manica incassa l’appoggio ed il contributo della Santelli

CROTONE – Jole Santelli ha garantito il suo contributo alla campagna elettorale per l’elezione di Antonio Manica. Il candidato della coalizione di centrodestra a sindaco di Crotone ha incontrato il governatore della Calabria insieme all’onorevole di Forza Italia Sergio Torromino. L’incontro, informa una nota, ha avuto luogo alla Cittadella regionale “in un clima di cordialità e cooperazione per la corsa alle elezioni amministrative che interesseranno la città capoluogo il prossimo settembre. Il presidente Santelli ha espresso soddisfazione per la scelta unanime del candidato a sindaco nella persona dell’avvocato Manica e per la collaborazione instaurata all’interno della compagine crotonese di centrodestra, ma soprattutto per il progetto di ricostruzione e di valorizzazione della città esposto dal candidato a sindaco.

Il governatore – sottolinea la nota – ha garantito che appoggerà il candidato a sindaco e che sarà presente nel corso della campagna elettorale per dare il proprio contributo”.