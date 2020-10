Elezioni, chiusi i conteggi: ecco il nuovo Consiglio comunale di Crotone

Ecco come sarà composto il nuovo Consiglio comunale dopo l’ultima e definitiva verifica dell’Ufficio elettorale centrale. Rispetto all’ultima proiezione pubblicata sull’edizione cartacea di martedì 6 ottobre del Crotonese, cambia solo l’assegnazione del settimo seggio della lista Tesoro Calabria, appannaggio di Domenico Lo Guarro e non di Ernesto Ioppoli. Venti i consiglieri di maggioranza, oltre al 21° seggio per il sindaco Vincenzo Voce; dodici quelli di minoranza, di cui nove del centrodestra (compreso Antonio Manica) e tre del centrosinistra (compreso Danilo Arcuri).

Tesoro Calabria

Rachele Via, Vincenzo Familiari, Nicola Corigliano, Anna Maria Rita Cantafora, Ginetta Tallarico, Giovanni Greco, Domenico Lo Guarro

Crotone Cambia

Domenico Ceraudo, Antonella Passalacqua, Giada Vrenna, Santo Vincenzo Facino, Paolo Francesco Acri

Città libera

Fabrizio Meo, Floriana Mungari, Paola Liguori, Carmen Giancotti

Stanchi dei soliti

Rosamaria Parise, Dalila Venneri, Ilario Sorgiovanni, Alessandro Manica

Forza Italia

Fabio Manica, Mario Megna, Alessia Lerose

Consenso

Enrico Pedace, Fabiola Marrelli

Fratelli d’Italia

Andrea Tesoriere

Manica sindaco

Giuseppe Fiorino

Lega

Marisa Luana Cavallo

Democratici progressisti

Andrea Devona

I Demokratici

Antonio Megna

Fanno inoltre parte del Consiglio comunale il neo eletto sindaco Vincenzo Voce ed i candidati a sindaco perdenti Antonio Manica e Danilo Arcuri