Elezioni Crotone, arriva Salvini per presentare i candidati della Lega con Manica

CROTONE – L’arrivo di Matteo Salvini lunedì 24 agosto a Crotone fa rimandare la conferenza stampa di presentazione delle liste del candidato del centrodestra Antonio Manica. Il rischio era che la componente leghista della coalizione disertasse la presentazione della coalizione per accogliere il capitano.

Salvini, secondo il programma reso noto dalla Lega, sarà a Crotone alle 10.30 per una passeggiata sul lungomare e alle 11 si recherà al Molo del Porto Vecchio per un punto stampa che prevede la presentazione solo della lista dei candidati della Lega per Manica sindaco. La presentazione dell’intera coalizione che appoggia il candidato a sindaco Antonio Manica avverrà il 25 agosto presso il NoveZeroDue alle 11.

Salvini nella giornata del 24 agosto sarà a Catanzaro alle ore 15 per partecipare ad un Convegno/Incontro della Federazione Italiana Locali da Ballo presso il “Miraya” – Lungomare di Catanzaro Lido, mentre alle 18.30 sarà al “Luna Ribelle” (Lungomare di Reggio Calabria) per la presentazione del candidato sindaco e candidati della Lega al Comune di Reggio Calabria