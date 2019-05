Elezioni europee, navetta del Comune per i diversamente abili

Allo scopo di consentire agli elettori diversamente abili di esercitare il diritto di voto in occasione della consultazione elettorale europea di domenica prossima, il Comune ha attivato il consueto servizio di trasporto gratuito per il trasferimento alle sezioni di voto. Le navette saranno disponibili dalle nove alle venti.

Questo l’elenco delle sezioni interessate: Scuola elementare M.G. Cutuli – via Boccioni – Sezione n° 32, Scuola elementare Montessori – via Calipari – Sezione n° 26, Scuola elementare Papanice – via Oceania – Sezione n° 61, Scuola elementare 4° Circolo – via Saffo – Sezione n° 29, Scuola elementare Rosmini – via Venezia – Sezione n° 15, Scuola media Alcmeone – via Giovanni Paolo II – Sezione n° 54, Scuola media Vittorio Alfieri – via Cutro – Sezione n° 2, Scuola elementare Principe di Piemonte – discesa Conigliera – Sezione n° 1, Scuola elementare Ises – via Pirandello – Sezione n° 7, Scuola elementare Codignola – via XXV Aprile – Sezione n° 13, Scuola elementare Don Milani – Via G. Da Fiore – Sezione n° 19.

Per una migliore organizzazione del servizio, informa il Comune, gli interessati possono prenotarsi sabato 25 maggio

dalle ore 15 alle ore 18 telefonando ai numeri: 0962/921111-921365