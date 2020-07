Elezioni comunali Crotone, il Pd candida a sindaco l’architetto Danilo Arcuri

CROTONE – Il Partito democratico ha sciolto le riserve: il candidato a sindaco alle amministrative del prossimo settembre sarà Danilo Arcuri. L’assemblea cittadina che si è tenuta questa sera ha infatti approvato all’unanimità la scelta effettuata dalla segreteria guidata da Antonella Stefanizzi a conclusione di una settimana di incontri durante i quali sono stati vagliati i profili di diversi professionisti e, soprattutto, la linea che i dem crotonesi intendono perseguire; in particolare quella che prevede l’alleanza con ‘Crotone in movimento’ che fa capo a Enzo Sculco e che, a quanto pare, ha ricevuto l’implicito via libera del commissario regionale Stefano Graziano ma non quella del commissario provinciale Franco Iacucci, contrario a schierare il Pd insieme alle liste di via Firenze. Resta ora da capire se questa spaccatura avrà come risultato lo schieramento di due diverse coalizioni di centrosinistra: l’una che fa capo a Iacucci e all’ex sindaco Peppino Vallone alleata eventualmente con altre formazioni civiche e l’altra messa in campo appunto dalla segreteria cittadina dem con le liste di via Firenze.

Con la scelta di Danilo Arcuri il Pd crotonese ha fatto salva la prerogativa di indicare agli alleati il nome del candidato che è sì espressione del partito, dal momento che fa parte dal 2017 dell’assemblea cittadina dem, ma, come aveva auspicato il leader di Crotone in movimento, rappresentativo anche del mondo delle professioni e con una buona dose di competenze tecniche ed amministrative.

Danilo Arcuri è attualmente il presidente dell’ordine degli Architetti della provincia di Crotone e, dal 2015, fa parte della struttura dell’assessorato regionale alla Tutela dell’Ambiente. Alla Regione Calabria, inoltre, ha anche fatto parte dell’Ufficio valutazione ambientale strategica dove si è occupato di “prevenzione e contrasto dell’inquinamento, Vas, acque di balneazione, tutela delle spiagge e ripascimento”. L’architetto Arcuri, peraltro, vanta un’esperienza di amministratore comunale avendo ricoperto la carica di assessore dal 2009 al 2012 nella giunta guidata da Peppino Vallone con le deleghe alla Viabilità e traffico, Polizia urbana, Servizi demografici, Toponomastica, Trasporti, Sicurezza, Protezione civile, Patrimonio. Da assessore è poi diventato componente dell’Ufficio di staff del sindaco di Crotone, svolgendo attività di supporto nel settore 4, pianificazione e gestione del territorio.

Laureato in architettura all’Università di Reggio Calabria, Arcuri, 56 anni, è sposato e padre di tre figli.