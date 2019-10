Elezioni Isola Capo Rizzuto, presentata la lista di Gareri

ISOLA CAPO RIZZUTO – E’ quella che appoggia la candidatura a sindaco di Raffaele Gareri la prima lista di candidati presentata per concorrere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale che si terranno il 10 novembre prossimo dopo due anni di commissariamento a causa dello scioglimento per infiltrazioni mafiose.

La lista si chiama “L’Isola che vorrei” ed ha come simbolo due mani che si stringono a formare un cuore. Gareri si avvale dell’appoggio dei comitato civici di Capo Rizzuto, Marinella e Le Castella e di parte della sinistra che si è distaccata dal Pd. La lista è composta da 16 persone, divisa equamente tra donne e uomini. Tra Ecco i nomi dei candidati

Aloisio Cecilia Bianco Laura Bruno Domenico Bruno Valeria Caterina Giuseppe Curcio Antonio Iannone Giuseppina Mungo Carmen Nicoscia Pietro Poerio Laura Raso Luigi Riillo Massimiliano Sanzi Lucrezia Sestito Tiziana Scino Elio Stagliano Gregorio

Nella contesa elettorale ci sono altri due candidati: Maria Grazia Vittimberga, espressione del Pd anche se corre senza simbolo del partito, che è appoggiata da Calabria in rete di Flora Sculco; per il centrodestra si candida a sindaco Maurizio Piscitelli. Il termine per presentare le liste scade alle ore 12 di sabato 12 ottobre.