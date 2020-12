Elezioni regionali, 5 candidati del crotonese con le liste di Carlo Tansi

Sono cinque i candidati del crotonese che correranno alle prossime elezioni regionali del 14 febbraio (salvo rinvii decisi dal governo a causa della pandemia) nelle liste di Carlo Tansi che, dal canto suo, si è riproposto alla carica di governatore della Calabria.

Nella lista Tesoro Calabria, guidata proprio da Carlo Tansi, nella circoscrizione centro figurano Domenica Scida (della Mimma), di Crotone, laureata in Lettere, docente delle scuole superiori, e Dante Tricoli, di Crotone, avvocato libero professionista. Nella lista Calabria Pulita, per la circoscrizione centro, sono in corsa Domenico Acri, di Crucoli, ingegnere libero professionista; Francesco Benevento, di Cirò Marina, avvocato, manager d’azienda e titolare del portale meteoscientifico www.spaziometeo.it; Francesco Lionetti, di Cirò Marina, ingegnere esperto di assicurazioni, impiegato presso la pubblica amministrazione. Non ci sono candidati del crotonese, invece, nell’altra lista che appoggia Tansi, Calabria Libera.

“La rapidità della dell’individuazione del candidato presidente – spiega una nota del movimento – è stata imposta dalla necessità di chiudere le liste nel più breve tempo possibile in modo da potere avviare subito l’indispensabile raccolta delle firme. Pena l’esclusione dalla competizione elettorale del 14 febbraio 2021. E’ servita da lezione, dunque, la negativa esperienza maturata nelle passata competizione elettorale in cui, per aspettare le scelte di candidatura della coalizione che ha poi designato l’imprenditore Pippo Callipo, il Movimento ha ritardato la raccolta delle firme ed è stato costretto a presentare soltanto quattro liste circoscrizionali, a fronte delle nove previste in totale, per mancanza di sottoscrittori”.

“Non commetteremo, quindi, lo stesso errore di attendere le decisioni dei partiti e dei gruppi politici – aggiunge la nota – che, diversamente dalle liste civiche, non sono obbligate per legge a raccogliere le firme dei sottoscrittori; oggi si pubblicano le nove liste circoscrizionali di Tesoro Calabria e, da domani, si comincia a raccogliere le migliaia di firme dei sottoscrittori, indispensabili per presentare le liste medesime 30 giorni prima della data indetta per le prossime regionali nelle due sedi di Corte d’Appello e poter così partecipare democraticamente alla competizione elettorale”.

Per il movimento di Tansi, quindi, “l’attuale classe politica che ha gestito la Calabria negli ultimi 20 anni è arrivata al capolinea e deve farsi da parte. Questo chiedono i calabresi che guardano sempre più con interesse ai movimenti civici e alla società civile. Pronti a cimentarsi in prima persona con le proprie competenze, acquisite attraverso la pratica professionale e il servizio nelle istituzioni locali e nello sfaccettato mondo dell’associazionismo, in una attività di governo della regione completamente rinnovata e adeguata alle attuali esigenze di sviluppo, emergenti nel territorio e richieste dalla maggioranza dei cittadini. Che vogliono restare lontano dalle allettanti soluzioni clientelari, spesso colluse con il malaffare, proposte da spregiudicati esponenti politici, anche in questa prima fase della campagna elettorale”.