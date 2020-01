Elezioni regionali, Calabria: alle 19 affluenza al 35,52. Crotone lieve calo

CROTONE – Alle 19 è stata del 35,52% l’affluenza alle elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e dei consiglieri dell’Assemblea regionale della Calabria. Un dato in crescita di quasi un punto percentuale rispetto al 34,68 per cento registrato alle precedenti consultazioni. La provincia in cui l’affluenza è stata più alta, così come l’aumento rispetto alle regionali precedenti, è stata Catanzaro che, di fatto, ha spinto verso l’alto il dato regionale, dove si sono recati alle urne il 37,98%, contro il 34,69% del 2014. A seguire, Cosenza con il 35,86%, in leggero calo rispetto al 2014 (35,94), e Reggio Calabria (35,19% contro 34,16%). Anche a Vibo Valentia e Crotone dati in lieve calo rispetto al 2014, rispettivamente 33,18% contro (33,66%) e 32,17% contro il 32,36% di cinque anni fa.

Alle 12 era andato a votare il 10,48% del corpo elettorale. Anche questo un dato in aumento rispetto all’8,85%% delle precedenti regionali del 2014. Il dato più alto a livello provinciale, sempre a mezzogiorno, a Catanzaro: 11,76% contro il 9,03% della precedente tornata, a seguire Cosenza con il 10,58% (9,51%) e Reggio

Calabria con il 10,17% (8,31%). In coda le province di Crotone con il 9,76% (8,18%) e Vibo Valentia con il 9,6% (8,23%).