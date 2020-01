Crotone, elezioni regionali Iacucci: “La lista del Pd è una, altri non possono farsi passare per Pd”

CROTONE – La federazione del Pd di Crotone resterà commissariata almeno fino all’estate. E’ quello che ha comunicato il commissario Franco Iacucci nel corso della presentazione dei due candidati crotonesi del Partito democratico al Consiglio Regionale: Carolina Girasole e Sergio Arena. “L’impegno in questo momento è doppio: affrontare la campagna elettorale per le regionali e ricostruire il partito in provincia ed a Crotone in vista di nuovi importanti appuntamenti elettorali come le comunali a Crotone, Cirò Marina ed in altri centri della provincia anche perché affrontare il congresso durante le comunali non è facile”.

Proprio le regionali saranno la linea di demarcazione per il rinnovo del Partito democratico crotonese: “Senza ambiguità dico che il Partito democratico nelle elezioni regionali ha una sola lista quello con il simbolo del Pd ed i candidati di questo territorio sono Arena e Girasole. Nessun altro è abilitato a rappresentare il Pd essendo in altre liste”.

Anche per questo Iacucci ha annunciato che proporrà ai segretari dei circoli crotonesi un documento da sottoscrivere: “E’ necessario dirlo: iscritti, segretari, sindaci e dirigenti del Pd hanno il dovere di chiedere il voto per il Pd. Chi non lo fa è fuori le regole del Pd. Se un segretario di circolo non si ritrova in questa linea e fa votare altre liste dovrebbe dimettersi senza aspettare il provvedimento del commissario”.

Il riferimento è, invece che alle liste di centrodestra o di altri avversari, alla lista della stessa coalizione, Democratici e progressisti ed è diretto a Gino Murgi, già segretario del Pd crotonese, ma volendo – visto che è una linea nazionale – si estende anche a Luigi Guglielmelli già segretario del Pd di Cosenza che come Murgi è candidato con la lista Dp. Insomma, più che una campagna elettorale contro gli altri schieramenti politici, sembra un prosieguo della guerra interna che ha dilaniato il Pd nella federazione di Crotone e le regionali sembrano utilizzate proprio come una scusa per fare pulizia all’interno del partito. “L’errore è stato di Oliverio – ha detto Iacucci – che doveva aderite da subito alla proposta di Zingaretti. In questo modo avremmo lavorato meglio a costruire un’alleanza più ampia e rappresentativa. Murgi ha detto che le liste di Pd e Dp sono state fatte insieme? Dice cose inesatte”.

A margine della polemica all’interno della coalizione sono stati presentati i due candidati crotonesi. Carolina Girasole, biologa e già sindaco di Isola Capo Rizzuto, ha spiegato la sua decisione che arriva a sei anni dalla vicenda giudiziaria nella quale era rimasta coinvolta ma dalla quale è uscita pienamente assolta: “Dopo sei anni di sofferenza ma di fede nella giustizia, mi rimetto a servizio della comunità. Ringrazio Zingaretti ed Oddati che hanno avuto molta pazienza nel convincermi. Legalità e trasparenza sono i miei principi ed ho l’obiettivo di avvicinare le persone che si sono allontanate dalla politica per convincerle che un altro modi di fare politica è possibile”. Sergio Arena, cardiologo, già direttore generale dell’Asp di Crotone, sindaco anche li di Isola Capo Rizzuto e consigliere provinciale, ha ribadito: “Ho accettato la candidatura perché il mio scopo è di attivare strumenti legislativi per migliorare la qualità della vita: dalal sanità all’accesso ai servizi, dalla tutela ambientale all’utilizzo delle competenze nei ruoli strategici”.