Elezioni regionali, insediati i seggi: circa 1,8 mln gli elettori in Calabria

CROTONE – Sono stati insediati alle ore 16 i seggi elettorali in vista delle elezioni regionale in programma domenica 26 gennaio in Calabria e in Emilia Romagna. Sono circa un milione e 800mila in Calabria e poco più di 3,5 milioni in Emilia Romagna gli elettori chiamati ad eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell’Assemblea legislativa nelle due regioni. In Calabria si vota per la seconda volta con la legge elettorale approvata dal Consiglio regionale l’11 settembre 2014: sistema proporzionale con premio di maggioranza al 55 per cento.