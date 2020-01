Elezioni regionali, si vota domenica dalle 7 alle 23. Seggi e sezioni

CROTONE – Domenica 26 gennaio si vota per l’elezione del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria. Le operazioni di voto avranno luogo dalle 7 alle 23. Gli elettori devono recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità e in buono stato, tale da permettere l’identificazione. Per l’eventuale rilascio di tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto. Alla chiusura dei seggi, previo accertamento del numero dei votanti, cominceranno le operazioni di scrutinio che si concluderanno, salvo imprevisti, nella mattinata di lunedì

I SEGGI

A Crotone si vota alle scuole: Principe di Piemonte, sezioni 1-4-5-6-8-42-69; Vittorio Alfieri, sezioni 102 2-3-9-10-49; Ises, sezioni 7-51; Giovanni XXIII, sezioni 11-12-17-18; Codignola, sezioni 13-14-41-72; Rosmini, sezioni 15-16-34-40; Don Milani, sezioni 19-20-21-22-65; Ex Volterrani, sezioni 23-24-25-38-73; Montessori, sezioni 26-27-28-35-39-68; Elementare via Saffo, sezioni 29-30-31-67-71; Cutuli, sezioni 32-33-36-37-43-44-74; Corrado Alvaro, sezioni 45-47-48-58-70; Elementare Salica, sezione 46; Elementare Cantorato, sezioni 50-57; Elementare Margherita, sezioni 52-53-60; Alcmeone, sezioni 54-55-56-59; Elementare Papanice, sezioni 61-62-63-64.