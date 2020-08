Elezioni, Voce per la seconda volta a caccia della fascia tricolore

Dei quattro candidati a sindaco, Vincenzo Voce è l’unico ad avere concorso già una volta per la fascia tricolore del comune di Crotone. E’ stato alle elezioni amministrative del 2011, quelle che sancirono la riconferma dell’avvocato Peppino Vallone e della coalizione di centro sinistra, guidata dal Partito democratico, al governo cittadino. Da poco alla ribalta pubblica, dopo le prime incursioni sui media tradizionali in materia di bonifica industriale, l’ingegnere ebbe in quella occasione 580 preferenze, pari all’1,60% dell’elettorato attivo. Non andò meglio a ‘Classe differente’, l’unica lista a sostengo della sua candidatura, che con 412 preferenze (1,17%) non superò la soglia di sbarramento del 3% e rimase fuori dalla ripartizione dei seggi.

Nove anni dopo, lo stesso elettorato lo ha invece abbondantemente ricompensato per il suo impegno civile nel frattempo esteso dalla problematica delle scorie industriali al tema più generale dell’ambiente, con un occhio particolare allo smaltimento dei rifiuti ed alla depurazione delle acque reflue. Alle recenti elezioni regionali del 26 gennaio scorso, voluto dall’ex presidente della Protezione civile regionale Carlo Tanzi nella lista ‘Tesoro Calabria’ a sostegno della sua candidatura a governatore della Calabria, l’ingegnere Voce – 58enne docente d’istruzione superiore e portavoce dell’associazione ‘La collina dei veleni’ – è risultato con 2.499 preferenze il più votato a Crotone.