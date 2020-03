Envì Group mette a disposizione uomini e mezzi per sanificare le strade crotonesi

CROTONE – La Envì Group, la società del presidente dell’Fc Crotone che si occupa di attività ambientali, si è messa a disposizione del Comune di Crotonecon i suoi uomini e mezzi per contrastare la diffusione del Coronavirus attraverso la sanificazione delle strade della città di Crotone.

Le attività hanno preso il via il 19 marzo, alle ore 18:30, con quattro mezzi che sono stati impegnati nel tratto da Via Regina Margherita fino al Villaggio Casarossa, e proseguiranno giorno 20 sera con un percorso più articolato che prevede la partenza dall’area antistante la caserma dei Carabinieri (piazzale stazione) per poi proseguire con via stazione, il quartiere Fondo Gesù, via Miscello da Ripe, via Pastificio, via Acquabona, via XXV Aprile, largo ospedale, via Vittorio Veneto e corso Mazzini. Oggetto delle attività di questa sera anche località Capocolonna e contrada Campione.

Sabato 21 marzo sarà la volta delle altre contrade della città, ancora da definire invece il percorso della sera. Ogni giorno verranno forniti ulteriori aggiornamenti sui profili social ufficiali del gruppo Envì, comunicando le zone in cui gli operatori e i mezzi di Salvaguardia Ambientale saranno impegnati nel servizio di sanificazione che verrà attuato utilizzando un’apposito prodotto detergente, sanificante e deodorante, consigliato dal CNR per la disinfezione e assolutamente non dannoso per la salute dell’uomo e dell’ambiente. L’attività verrà effettuata a tappeto per tutto il territorio comunale, senza trascurare le periferie e le contrade, anch’esse oggetto di sanificazione.