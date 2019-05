Festa Mariana, gioie e dolori per gli automobilisti

Al via le ‘grandi manovre’ per la festa della Madonna di Capocolonna, patrona di Crotone della quale cade quest’anno il settennale dei festeggiamenti ed il 500esimo del ritrovamento dell’icona che la tradizione attribuisce a San Luca. In occasione delle iniziative in programma nel centro cittadino nei prossimi due fine settimana, il dirigente del Comando polizia municipale, Mariateresa Timpano, comunica che l’Ufficio viabilità e traffico ha predisposto con apposite ordinanze una serie di modifiche alla circolazione ed alla sosta delle autovetture.

GIOVEDI’ 9 MAGGIO venerazione della sacra Effige:

– chiusura del traffico a piazza Duomo dalle 14 alle 21.

SABATO 11 MAGGIO processione della sacra Effige verso l’Ospedale civile San Giovanni di Dio (andata: piazza Duomo, via Messinetti, piazza Pitagora, via Cutro, via Carpino, via XXV Aprile, via Bologna, piazzale Ospedale civile – momento di preghiera con gli ammalati; ritorno: via Bologna, via xxv Aprile, via Vittorio Veneto, piazza Pitagora, via Messinetti, Basilica Cattedrale):

– divieto di sosta piazza Duomo dalle 13 alle 22, via Cutro, via Bologna, via XXV aprile da piazza Corrado a via Vittorio Veneto e fino a via Mazzini dalle 15 alle 20.

SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO pellegrinaggio a Capo Colonna (andata: piazza Duomo, via Messinetti, piazza Pitagora, via Vittorio Veneto, via Roma, via Corrado Alvaro, via Gallucci fino al piazzale del Cimitero, viale Magna Grecia, via Olimpia, Santuario di Capocolonna; ritorno: Santuario di Capocolonna, via Olimpia, viale Magna Grecia, viale Gramsci, piazzale Berlinguer, via Poggioreale, piazza Pitagora, via Messinetti, piazza Duomo):

– divieto di sosta su entrambi i lati piazza Duomo dalle 13 di sabato, via Messinetti e piazza Pitagora dalle 15 di sabato alle 24 di domenica, via Vittorio Veneto, via Roma (da via Ramelli), viale Gallucci (entrambe le carreggiate), piazzale Cimitero e parcheggio Borgata Giardini (corco Mazzinii) dalle 21 di sabato alle 4 di domenica, viale Magna Grecia fino a Casarossa dalle 22 di sabato alle 22 domenica, piazzale Cimitero, viale Gramsci, piazzale Ultras, piazza Berlinguer, via Poggioreale, via Cristoforo Colombo dalle 14 alle 24 di domenica;

– divieto di transito inizio piazzale Cimitero, fine viale Magna Grecia (altezza Casarossa) dall’1 alle 6 di domenica (il tratto compreso tra la lottizzazione Casarossa è di pertinenza della Provincia), viale Magna Grecia dalle 18 alle 21, via Roma (tratto via Corrado Alvaro – viale Gramsci), viale Gallucci (da via Corigliano a piazzale Cimitero), viale Gramsci, piazza Berlinguer, via Venezia (tratto via Santa Croce incrocio con Interna Marina e piazza Berlinguer), via Poggioreale dalle 18 alle 24 di domenica; piazza Pitagora, via Messinetti dalle 20 alle 2 di sabato e dalle 18 all’1 di domenica; via Vittorio Veneto, via Roma (da via Ramelli), viale Gallucci dalla mezzanotte alle 4 di domenica; via Cristoforo Colombo (da piazza Rino Gaetano a piazzale Cimitero) dalle 23 di sabato alle 4 di domenica;

DAL 12 AL 19 MAGGIO Fiera mariana:

– chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 di domenica 12 alle 6 di domenica 19 via Miscello da Ripe dal varco dogana di molo Giunti a via Cristoforo Colombo, via Molo porto vecchio da via Miscello da Ripe a via Molo sanità;

– doppio senso di marcia con divieto di sosta lato falegnameria su via Molo sanità da via Molo porto vecchio a via Cristoforo Colombo;

Luna Park:

– chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 di domenica 12 alle 6 di domenica 19 via Giovanni Paolo II (carreggiata lato stadio) da piazza Caputi a piazzale Milone e istituzione di una corsia riservata ai mezzi di soccorso su via Giovanni Paolo II (carreggiata lato palazzine Ises stesso tratto).