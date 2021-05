Fine settimana con il Fai, letture all’ombra dei Giganti della Sila

CATANZARO – Ci sono anche i Giganti della Sila, tra i cinque beni della Fai che oggi e domani faranno da sfondo a “Fai Leggere”, una due giorni dedicata alla lettura nell’ambito de “Il Maggio dei Libri” che prevede una serie di passeggiate e percorsi di trekking letterari, presentazioni di libri di viaggio dedicati alla Calabria fino a laboratori di “paesaggio sonoro”, finalizzati alla realizzazione di una narrazione partecipativa, una raccolta di parole e suggestioni a formare un particolare “libro collettivo”. L’iniziativa rientra in un accordo tra il Fondo ambiente italiano e il ‘Centro per il libro e la lettura’ a dicembre dello scorso anno. L’obiettivo della due giorni è di offrire ai visitatori una serie di proposte culturali inedite, tra letteratura e natura della Calabria, raccontando il territorio con la speciale lente dei libri, del passato e di oggi. Per l’occasione, i visitatori potranno fruire di un inedito racconto audio a cura di Vins Gallico, dal titolo: “Sulle orme dei Giganti. Una passeggiata fra natura e letteratura della Calabria: da Leonida Repaci a Rocco Carbone, all’ombra di alberi secolari.”