Football Americano, gli Achei pronti per il ‘bowl’ di domenica 14 luglio

A meno di un mese dalla conclusione della stagione di Tackle Football, i Mida Achei Crotone riprendono il loro cammino nel mondo della palla ovale con il campionato di Seconda Divisione di Flag football.

Tania Crugliano, Presidente: “Un anno impegnativo sotto la mia presidenza, un campionato tackle emozionante che mi ha ripagata dei sacrifici fatti con tutta la dirigenza.

Adesso spazio ai parecchi giovani con l’iscrizione alla competizione di flag football con un ottima squadra, a mio avviso, e la promessa che la prossima stagione iscriveremo ai campionati nazionali anche il team junior e le ragazze delle Athenas al fine di promuovere lo sport del football in tutte le direzioni ed al massimo delle nostre potenzialità. Seguiteci, Buon football a tutti!”

Verrà disputato questa domenica (14 luglio) a Crotone il primo bowl del girone B del campionato, che vedrà scontrarsi gli Achei, a rotazione, con i ritrovati Black Tide di Catanzaro, i Caribdes di Messina e la nuova franchigia crotonese, i Kroton 89ers. L’appuntamento è presso il centro sportivo “Academy”, in via M. Luther King a Crotone, dalle ore 11.00

Francesco Caruso, Coach: “Una stagione tackle impegnativa ed entusiasmante, l’impegno continua con un team senior flag iscritto al campionato nazionale di II Divisione, una compagine competitiva che vede a roster tanti ragazzi nuovi flag under 15 e 17 e vecchiotti veterani di trascorsi campionati giovani flag… Ci sarà spettacolo e divertimento per tutti!”

Gli Achei non hanno per nulla interrotto la loro routine di allenamento se non per quei pochi giorni necessari al recupero dopo la sconfitta per soli quattro punti nei quarti di conference contro i Trappers Cecina.

Giacomo Gagliardi: “Messa alle spalle la bella stagione da poco conclusa con il team Tackle, siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura al meglio. Se i presupposti ci portano ad iniziare con derby così di spessore il campionato sarà tutt’altro che semplice ma sicuramente ricco di spettacolarità. Noi abbiamo gran voglia di fare bene e i giovani che calcheranno il campo per la prima volta non stanno più nella pelle”.