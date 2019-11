Francesco Aiello candidato 5s alla presidenza della Regione Calabria

CATANZARO – Il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Calabria è il docente universitario Francesco Aiello. Lo riferiscono – scrive l’Ansa – fonti del M5s calabrese, secondo le quali la candidatura di Aiello sarà ufficializzata a breve.

Docente di Politica economica all’Università della Calabria e fondatore del portale di economia Open Calabria, Aiello si è preso qualche giorno per sciogliere la riserva sull’accettazione della proposta di candidatura, dopo che la base del Movimento ha bocciato con il suo voto sulla piattaforma online Rousseau la proposta dei vertici di non presentarsi alle elezioni regionali in programma il 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna e Calabria.