Gino Strada: ho visto molta voglia di fare nei medici di Crotone

CROTONE – “La situazione a Crotone mi sembra che sia sotto controllo. L’impressione dell’incontro con i colleghi crotonesi è che c’è molta voglia di fare. È incoraggiante la forte volontà di medici e dirigenti di continuare a non abbassare la guardia e di pensare a lungo termine per non trovarci di fronte a sorprese. In generale qui si è in grado di rispondere ai cittadini crotonesi”. Così Gino Strada ha spiegato le sue sensazione dopo il sopralluogo svolto questa mattina all’ospedale di Crotone dove è stato montato un ospedale da campo con 20 posti letto per l’emergenza covid che sarà gestito da Emergency, l’ong guidata dal medico lombardo.

Proprio su questo aspetto Strada ha precisato: “Non è un ospedale da campo, abbiamo preso in consegna una parte dell’ospedale di Crotone, quindi una struttura in muratura e stiamo allestendo un reparto covid: avremo una trentina di letti in totale. Abbiamo montato due tende al di fuori dell’ospedale con letti pronti per accogliere pazienti in caso di estrema necessità. Penso che il reparto covid 2 messo in piedi, che sarà ultimato in un paio di giorni e potremo accogliere i primi pazienti venerdì, dovrebbe essere sufficiente. Ci fosse una nuova ondata o picco non ci troverà impreparati”.

Il nuovo reparto servirà per pazienti di bassa e media intensità: “Opereranno una decina di medici di Emergency – ha detto Strada – Se da una parte c’è una carenza di medici, meno marcata è quella degli infermieri che saranno messi a disposizione dall’Asp di Crotone e saranno sufficienti per coprire necessità di reparto. Stiamo immaginando di mettere in piedi anche unità mobili, squadre usca per essere a disposizione sul territorio per nuovi malati o pazienti covid”.

Emergency, ha poi puntualizzato Gino Strada, ha iniziato a lavorare per fronteggiare la pandemia a Milano e Bergamo e in altre parti d’Italia ed ha spiegato il perché dell’intervento a Crotone: “Quella di Crotone è stata prima richiesta che ci ha fatto il responsabile nazionale della protezione civile alla quale abbiamo risposto subito. In Campania non siamo intervenuti perché non ci è stato chiesto”.

Strada resterà a Crotone per questa settimana: “Non sarò assente dalla Calabria, tutta la divisione medica di Emergency sarà qui. Non sarà una presenza spot”.