“Giornata nazionale dello Sport”, lunedì 7 giugno l’evento in diretta facebook con gli olimpionici calabresi

In tempi di Covid bisogna arrangiarsi. E non potendo attrezzarsi in maniera completa per una ‘Giornata dello Sport’ come ai bei tempi, ecco l’idea di realizzarne una dal Coni Point della Regione Calabria attraverso una diretta facebook evidentemente non omologabile all’effetto di un evento fatto in presenza. Ma tant’è e l’occasione sarà comunque utile per provare a restituire un briciolo di normalità in attesa di ritrovarla per intero.

La ‘Giornata dello Sport’ è programmata per lunedì 7 giugno dalle ore 19, una serata che sarà coordinata dalla delegata Coni Point Cosenza, Francesca Stancati, e che vede l’intervento del presidente regionale Maurizio Condipodero. Ma il piatto forte sarà la presenza di tre olimpionici che arricchiranno la diretta. A cominciare dal ‘crotonese’ Michele D’Oppido, nuotatore protagonista a Città del Messico nel 1968, ma anche Antonino Barillà, campione di tiro a volo nel 2016 a Rio de Janeiro, e il tuffatore cosentino Giovanni Tocci.