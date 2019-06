Giornate europee dell’archeologia, iniziative ai musei di Crotone

CROTONE – Anche Crotone partecipa alle Giornate europee dell’archeologia in programma dal 14 al 16 giugno. Appassionati di storia o semplici curiosi, in famiglia o con la classe, tutti avranno l’occasione di scoprire il patrimonio archeologico e le metodiche della ricerca sul campo. In calendario sono previste attività e laboratori gratuiti per tutte le età, organizzate dai servizi educativi in collaborazione con il Gruppo Archeologico Krotoniate: venerdì 14 giugno, ore 18, al Museo archeologico nazionale di Capo Colonna, presentazione del libro “L’olio d’oliva tra storia, archeologia e scienza”.

Il programma

Sabato 15 giugno, ore 10:30, Museo archeologico nazionale di Capo Colonna, staffetta archeologica e passeggiata didattica per bambini. Alle ore 17:30, al Museo archeologico nazionale di Crotone, laboratorio di stratigrafia e classificazione dei reperti ceramici, per ragazzi e adulti. Infine, domenica 16 giugno, ore 18 museo archeologico nazionale di Crotone, conferenza di presentazione e apertura del contest fotografico: “Le storie del Lacinio”.

Per partecipare ai laboratori è necessario prenotare ai seguenti indirizzi: pm-cal.crotone@beniculturali.it, pm-cal.capocolonna@beniculturali.it, francesca.ruggi@beniculturali.it, oppure telefonando ai seguenti numeri telefonici: 0962.23082 – 338.1255643 – 338.5207391