Giulio De Metrio nuovo presidente della Sacal, Rossi e Milone nel cda

L’assemblea dei soci della Sacal, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, ha nominato oggi Giulio De Metrio alla presidenza.

De Metrio, che vanta un curriculum di assoluto spessore con un’esperienza trentennale nel settore del trasporto aereo, in passato ha anche ricoperto il rilevante ruolo di Chief Operating Officer e Deputy Ceo di Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate.

Entrato nel gruppo Alitalia nel 1985 è poi diventato nel 1996 direttore del network. Dal 1998 al 2000, nel periodo dell’apertura di Malpensa, è stato uno dei protagonisti – in qualità di direttore marketing – della joint venture tra Alitalia e Klm. Ha proseguito la sua carriera come amministratore delegato di Alitalia Team, azienda che rappresenta il nucleo operativo del gruppo. È stato nominato in seguito direttore generale della Divisione Trasporto Aereo Alitalia e nel biennio 2003-2004 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Alitalia Airport, società cui fanno capo tutte le attività aeroportuali della compagnia. Nel 2005, conclusa la sua esperienza in Alitalia, fonda T.Consulting, società di consulenza mirata al mondo dei trasporti e della logistica.

Entrano a far parte del nuovo Cda del Gruppo Sacal, che gestisce oltre all’aeroporto di Lamezia Terme anche gli scali di Reggio Calabria e Crotone, l’imprenditore catanzarese Daniele Rossi, nominato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, e Maria Grazia Milone scelta dall’amministrazione comunale di Lamezia Terme, attualmente presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Calabria centro. In rappresentanza dei soci privati si confermano Adele Caruso e Davide Caruso che subentra al padre Renato.

“Quello di Giulio De Metrio – ha commentato il presidente della Regione Jole Santelli – è un nome estremamente prestigioso, con un curriculum di livello internazionale. Il nome giusto, che saprà contribuire al rilancio degli aeroporti calabresi. Sono lieta che il dott. De Metrio abbia accettato di guidare la Sacal, un settore capace di segnare il cambiamento e per noi calabresi una sfida oggi più che mai determinante”.