Gli idonei alla nomina di direttore sanitario e amministrativo delle Asp

LE COMMISSIONI HANNO COMPLETATO L’ITER PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE DEL SERVIZO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA, LE CUI RISULTANZE SONO ALL’ATTENZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA PRESA D’ATTO E RELATIVA APPROVAZIONE
IDONEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI
ACQUAVIVA MARIA
ARANITI FRANCESCO
BROGNO GIUSEPPE
BRUNO LUIGI
CALVETTA BRUNO
CIUCI TIZIANA
COSTANTINO DANIELA
CRUPI MARIA FELICITA
CUMINO SILVIA
FICO GIUSEPPE
GAGLIARDI GABRIELLA
GABRIELE TEODORO
GIULIANO GIUSEPPE
IULI VINCENZO
MAGNELLI REMIGIO
MASCIARI FRANCESCO
MENNITI ANTONIO
MONCADA DOMENICO
NERI GIUSEPPE SERGIO
PELLEGRINI ERMINIA
PREJANO’ VITTORIO
PROCOPIO FRANCESCO
RABOTTI ANGELO
RIZZO ELGA
SENSI FLAVIO
SESTITO ANGELO VITTORIO
IDONEI DIRETTORI SANITARI
AMENDOLA GIOVANNI
ARICO’ MAURIZIO
ARENA VINCENZO
BAFFA NICODEMO
BARBATO ANGELO
BARILLARO SALVATORE
BISBANO ALESSANDRO
BRAY ANTONIO
CALIGIURI ANGELA
CARACCIOLO FRANCO
CONFORTI SERAFINO
CORDASCO GUGLIELMO
DE FILIPPO CATERINA
DE LUCA AMALIA
DELL’ISOLA CARMINE
DI LEONE FRANCESCO
DI NOIA ANNA
EBURNEA GABRIELLA
FALLITI GIUSEPPE
FOTI GIUSEPPE
FRANDINA VITIORIO
GALLETIA MAITEO
GIUSTI STEFANO
GRAZIANO ANTONIO
LAZZARO ILARIO
LEONETII ROBERTO
LOIZZO MONICA
LOPEZ ANTONIO
MAIELLI MICHELA
MANCUSO LUIGI
MARAFIOTI LUIGI ANTONIO
MASSENZO LORELLA
MESITI PASQUALE
MILANA GIOVANNI
ORLANDO ANTONINO
PANELLA GIUSEPPE
PELLE NICOLA MAURIZIO SALVATORE
REITANO PAOLINA
RICCEITI ANGELA
RIZZO MARTINO MARIA
SCARPELLI GIANFRANCO
SCAVELLI ANTONINO
TALLARIGO FEDERICO
TROPEANO FRANCESCO
ZUCCARELLI OITORINO