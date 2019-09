Governo, Orrico: un manager del digitale ai Beni culturali

ROMA – “Mi piace definirmi un project manager del cambiamento, attenta a ciò che nel mondo e nel mercato si muove sul piano dell’innovazione sociale, culturale e tecnologica”. Così Anna Laura Orrico, neo sottosegretaria al ministero dei Beni e delle Attività culturali, si definiva in un profilo scritto come candidata con il Movimento 5 stelle con il quale poi, dal 10 marzo 2018, è entrata in Parlamento come deputata.

Nata a Cosenza, Orrico è laureata in Scienze politiche e ha il profilo manageriale dell’imprenditrice nel settore dell’innovazione digitale. Nel suo curriculum, l’ideazione di eventi per le aziende, per il settore culturale e le organizzazioni non-profit. E’ stata co-founder di Talent Garden Cosenza, il primo spazio di coworking in Calabria dedicato all’innovazione digitale.

Portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, la neo sottosegretaria del redivivo ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, è stata componente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo. Il suo mantra: “Sembra sempre impossibile finché non viene fatto”.